Представитель Путина объяснил рост цен на продукты в России

Рост цен в России в Кремле объяснили мировой тенденцией Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Рост цен на продукты — это мировая тенденция, которая наблюдается в том числе и в России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Очевидно, существуют мировые тенденции связанные с повышением цен на продукты. В России они минимизируются за счет работы правительства. Но от мировой конъюнктуры трудно избавиться. В остальном нужно спрашивать у правительства», — ответил на эту информацию Песков.

С прошлого года в России наблюдается рост цен. Среди причин называют дефицит импортного сырья, а также пандемию коронавируса. Чтобы остановить подорожание, кабмин России принял решение о заморозке цен на часть продуктов. Тем временем, в Минэкономразвития ожидают роста цен в других отраслях.