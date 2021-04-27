Представитель Путина объяснил рост цен на продукты в России

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Рост цен в России в Кремле объяснили мировой тенденцией Фото:
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Экономический кризис в России

Рост цен на продукты — это мировая тенденция, которая наблюдается в том числе и в России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Очевидно, существуют мировые тенденции связанные с повышением цен на продукты. В России они минимизируются за счет работы правительства. Но от мировой конъюнктуры трудно избавиться. В остальном нужно спрашивать у правительства», — ответил на эту информацию Песков.

С прошлого года в России наблюдается рост цен. Среди причин называют дефицит импортного сырья, а также пандемию коронавируса. Чтобы остановить подорожание, кабмин России принял решение о заморозке цен на часть продуктов. Тем временем, в Минэкономразвития ожидают роста цен в других отраслях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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