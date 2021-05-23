Полпред Якушев предложил свой дизайн новых купюр

В России изменят дизайн купюр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В дизайне новых купюр необходимо отразить весь спектр жизни субъектов. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Например, Ямал — это и суровая северная природа, стада оленей и одновременно порт Сабетта. Курган — это Центр Илизарова, но в то же время и Долматовский монастырь. Тюменская область — это Софийско-Успенский кафедральный собор 17 века и Тобольский кремль, но при этом прекрасным символом может стать Федеральный центр нейрохирургии», — рассказал Якушев «Известиям». Он также напомнил, что, например, Свердловская область известна домом Севастьянова и Невьянской наклонной башней.

Кроме того, Якушев считает, что на купюрах можно изобразить Магнитогорский металлургический комбинат, озеро Тургояк или Национальный парк «Таганай», расположенные в Челябинской области, а также знаменитый «Археопарк» или памятник покорителям Самотлора в Югре. По словам полпреда УРФО, на Урале нет недостатка в достопримечательностях и символах, «остается только выбрать».

В конце марта Центробанк анонсировал изменение дизайна российских банкнот. С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот всех номиналов. В 2022 году в обращение поступят измененные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. На лицевой стороне банкнот появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.