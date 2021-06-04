Метеоролог заявил о необычно раннем сезоне смерчей в Черном море

Сезон смерчей в Черном море начался на три месяца раньше обычного, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, условия для их образования будут наблюдаться в ближайшие дни.
«Это очень рано, смерчи возникают обычно, когда температура воды около 25 градусов тепла. Обычно это в августе — сентябре», — цитирует Вильфанда ТАСС. Он отметил, что никакой опасности нет — смерчи не будут выходить на побережье.
Недавно Вильфанд рассказал о том, что прошедший май стал одним из самых теплых в истории. На больше части страны среднемесячная температура была выше нормы. Особенно теплым май был на территории от Поволжья до Тихого океана, сообщает «Национальная служба новостей».
Летом температура также будет выше нормы почти во всей России. Особенно жарко будет на севере азиатской части страны. Сильных осадков предстоящем сезоне не ожидается, передает Nation News.
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