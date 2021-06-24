Бизнес-омбудсмен назвал условие для четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока невозможен. Однако идея может быть реализована при увеличении инвестиций в технологии. Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Если мы хотим работать четыре дня в неделю, тогда давайте инвестировать в технологии, выходить на тот уровень производительности труда, который есть в ряде показательных стран. А для этого государство должно стимулировать эти инвестиции, давать кредиты, создать условия — тогда можно будет говорить о том, чтобы меньше работать», — цитирует Титова ТАСС.
В качестве примера он привел Германию. В этой стране, по словам Титова, производительность труда намного выше, технологическое оснащение предприятий лучше. «У них один час работы приносит на 40-50% больше добавленной стоимости, чем у нас», — отметил омбудсмен. Он также добавил, что в России сейчас существует дефицит рабочей силы.
Ранее в Минтруда РФ сообщили, что готовы рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели. При этом четких предпосылок этому пока нет. Тем временем в Госдуме считают, что для введения четырехдневной рабочей недели нужно увеличить налогообложение на крупный капитал и обеспечить легализацию занятости населения.
Подписывайтесь на URA.RU в