24 июня 2021

Бизнес-омбудсмен назвал условие для четырехдневной рабочей недели

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, титов борис
Титов назвал условия для введения четырехдневной рабочей недели Фото:

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока невозможен. Однако идея может быть реализована при увеличении инвестиций в технологии. Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Если мы хотим работать четыре дня в неделю, тогда давайте инвестировать в технологии, выходить на тот уровень производительности труда, который есть в ряде показательных стран. А для этого государство должно стимулировать эти инвестиции, давать кредиты, создать условия — тогда можно будет говорить о том, чтобы меньше работать», — цитирует Титова ТАСС.

В качестве примера он привел Германию. В этой стране, по словам Титова, производительность труда намного выше, технологическое оснащение предприятий лучше. «У них один час работы приносит на 40-50% больше добавленной стоимости, чем у нас», — отметил омбудсмен. Он также добавил, что в России сейчас существует дефицит рабочей силы.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что готовы рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели. При этом четких предпосылок этому пока нет. Тем временем в Госдуме считают, что для введения четырехдневной рабочей недели нужно увеличить налогообложение на крупный капитал и обеспечить легализацию занятости населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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