В Госдуме назвали условия для четырехдневной рабочей недели

В России для перехода на сокращенную рабочую неделю необходимо выполнить несколько условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для введения в России четырехдневной рабочей недели необходимо увеличить налогообложение на крупный капитал и обеспечить легализацию занятости населения. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Во-первых, требуется увеличить налогообложение на крупный капитал. В Европе налогообложение к ВВП составляет около 45%, у нас 32%. У нас 12 триллионов рублей в год — это налоговые льготы на крупный бизнес, в первую очередь. Соответственно, необходимо увеличить налоговую нагрузку на крупный капитал через закрытие оффшорных зон, через пересмотр налоговых преференций», — объяснил URA.RU депутат Госдумы.

Вторым важным шагом на пути к четырехдневной рабочей неделе должна стать легализация труда в России, уверен Олег Шеин. «Необходимо обеспечить легализацию занятости населения. Сегодня 30 миллионов человек работают неофициально не по своей воле, а по вине государства и работодателей, кому государство это фактически разрешило. Вот это лежит в основе», — отметил собеседник агентства.

«Когда эти два условия достигнуты, мы увеличили бюджетную массу, мы дали людям свободу, потому что неофициальный труд — это рабство. Дальше мы уже можем прибегать к мерам на рынке труда. Я бы выделил, конечно, в первую очередь, снижение пенсионного возраста», — добавил парламентарий.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России пока нет четких предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он добавил, что в ведомство еще не поступало соответствующей инициативы. Однако в Минтруда РФ готовы рассмотреть предложения о сокращении рабочей недели.