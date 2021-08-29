В России появится новая выплата для пенсионеров

Выплаты составят от 15 до 25 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2022 года жители Санкт-Петербурга, которым исполнилось 90 и более лет, будут получать выплаты от 15 до 25 тысяч рублей. Об этом сообщается на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «ВКонтакте».

«Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно — 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для всех пенсионеров. передает «Газета Кемерова». Также в России нашли пенсионерку, которой 119 лет. Женщина оказалась самым старым пенсионером в России.