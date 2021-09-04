04 сентября 2021

Пушков назвал футбол российской сборной «надоевшим и убогим»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пока сборная играет во все тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий, сказал Пушков Фото:

Сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков назвал футбол российской сборной в матче с Кипром «надоевшим и убогим». Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Недаром Карпин настолько недоволен игрой команды, что даже не стал этого скрывать. Пока сборная играет во все тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий. Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту, и ощущать себя королями футбола», — написал Алексей Пушков.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в комментарии после матча сообщил, что доволен результатами только первых 15 минут. «Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. <…> Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», — сказал он «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу выиграла у Кипра в выездном матче квалификации чемпионата мира по футболу в Катаре. Победа стала первой при нынешнем главном тренере Валерии Карпине и позволила России занять первое место в группе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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