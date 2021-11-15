Власти РФ предложили помощь в борьбе с домашним насилием

В России стартует прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Среди тем, работы по которым будут приниматься комиссией — поддержка инвалидов и людей, ставших жертвами домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».
«Проекты будут приниматься по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них — поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию», — говорится в пресс-релизе конкурса.
Отмечается также, что победители конкурса будут иметь возможность проводить рекламные кампании на федеральном уровне. Их ролики появятся на ресурсах, которыми пользуется широкая аудитория — «Яндекс», VK Group, Rambler Group. Таким образом, их ролики получат от 100 млн показов. Заявки можно будет подать до 7 декабря.
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