Экономист назвал главную угрозу для ТРЦ и рынков в пандемию

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Резкий рост популярности онлайн продаж может сильно ударить по торговым центрам Фото:

Резкий рост популярности онлайн продаж и служб доставки может сильно ударить по позициям торговых центров и рынков. Об этом URA.RU сообщил кандидат экономических наук Константин Селянин.

«В прошлом году рынок онлайн продаж продуктов питания вырос в 40 раз. В этом году он продолжает расти. Для торговых центров и для вещевых рынков угроза в этом», — рассказал Селянин.

Одним из факторов роста онлайн продаж, по словам экономиста, стали пандемия коронавируса и введение QR-кодов. Он не исключил, что в будущем может уменьшиться и число продуктовых магазинов: «Я скорее не удивлюсь, если у нас станет меньше продуктовых магазинов, потому что их столько не будет нужно. Люди станут массово заказывать товары, не приходя в магазин вообще», — отметил собеседник.

Зоны, свободные от коронавируса, введены в Свердловской области с 30 октября. С этого времени введены обязательные для посещения большинства общественных мест QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19. Также ограничен вход в торговые центры, места общественного питания, фитнес-клубы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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