Гинеколог рассказала о последствиях COVID у беременных

Болеющая COVID беременная женщина не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребенок может заболеть после рождения. Об этом сообщила врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина.
«Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения», — рассказала Великжанина РИА «Новости». Именно поэтому, по ее словам, малышей временно изолируют от болеющей мамы.
Она также отметила, что зачастую такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья. Ими занимаются неонатологи, и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры.
Ранее URA.RU сообщало, что российские акушеры предупредили о повышенной опасности COVID-19 для женщин, беременных мальчиками. В Минздраве же заявили о задержке развития плода из-за заболевания коронавирусом во время беременности, передает RT.
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