16 ноября 2021

Гинеколог рассказала о последствиях COVID у беременных

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди. Санкт-Петербург, мама, беременность
Беременная женщина с COVID не может передать заболевание плоду Фото:
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Коронавирус COVID-19

Болеющая COVID беременная женщина не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребенок может заболеть после рождения. Об этом сообщила врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина.

«Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения», — рассказала Великжанина РИА «Новости». Именно поэтому, по ее словам, малышей временно изолируют от болеющей мамы.

Она также отметила, что зачастую такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья. Ими занимаются неонатологи, и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры.

Ранее URA.RU сообщало, что российские акушеры предупредили о повышенной опасности COVID-19 для женщин, беременных мальчиками. В Минздраве же заявили о задержке развития плода из-за заболевания коронавирусом во время беременности, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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