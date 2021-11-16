Медик предрек появление болезни, которая убьет миллиард человек

Из-за промышленного выращивания животных на мясо и кожу в ближайшее время в мире может появиться до 8 видов смертельного птичьего гриппа. Об этом сообщил эпидемиолог Роб Уоллес в болгарском издании Dnes.dir.
«В декабре 2020 года 101 тысяча кур на гигантской ферме недалеко от города Астрахань на юге России начали массово умирать. Исследования государственного исследовательского центра показали, что среди них циркулирует относительно новый и очень опасный штамм птичьего гриппа, известный как H5N8. В 2021 году оказалось, что штаммом H5N8 заразились 7 человек. Симптомы не тяжелые, но это первый случай, когда H5N8 передался людям от птиц», — сказал Уоллес.
Отмечается, что в Китае на данный момент официально подтверждено 48 случаев другого штамма птичьего гриппа H5N6. Более половины инфицированных скончались. По словам ученого, следующая мировая пандемия может прийти с промышленных ферм. Как утверждает Уоллес, следующий патоген может убить миллиард человек.
На данный момент птичий грипп бушует в Японии, пишет RT. На данный момент погибло более 38 тысяч птиц. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что птичий грипп опаснее коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».
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