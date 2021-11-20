Владимир Путин укрепил положение России во всех важных областях, считают журналисты Wall Street Journal Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западным странам пора признать, что Россия не является слабым государством, которому можно навязывать свое мнение. Такое заявление сделали журналисты Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю С. Вайс. По их мнению, президент РФ Владимир Путин заставил западные страны взаимодействовать с ним на его собственных условиях.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести удар первым», — отметили Юджин Румер и Эндрю С. Вайс в материале Wall Street Journal.

По мнению журналистов, Путин «овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях». Также он укрепил позиции Москвы в важных областях: модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, создал вокруг страны кольцо из дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что НАТО не должно расширяться на восток.

Румер и Вайс отметили, что Россия начала воспринимать Украину как «авианосец НАТО, припаркованной на границе с Россией». Они также напомнили, что конфликт в Южной Осетии в 2008 года начался после, как альянс пообещал включить Грузию в свои ряды. Румер и Вайс считают, что западные лидеры просто не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда он напомнил, что западные партнеры обещали не расширять НАТО на восток после роспуска Варшавского договора.

В начале октября стало известно, что Москва и Вашингтон вновь обсуждают возможную встречу Путина с президентом США Джо Байденом. В переговорах участвовала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Путин отметил, что у него с Байденом сложились «рабочие и вполне устойчивые отношения». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры лидером России и США могут состояться до Нового года. Он уточнил, что Путин и Байден будут обсуждать НАТО и Украину.