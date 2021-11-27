Бузова сбежала из больницы на вечеринку

Ольга Бузова сбежала из больницы, чтобы поздравить отца с днем рождения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сбежала из больницы ради дня рождения отца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Певицу до этого госпитализировали с травмой руки.

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удался», — написала Ольга Бузова в своем instagram-аккаунте.

До этого певица сообщила, что на несколько дней уйдет из социальных сетей, потому что ее госпитализируют из-за проблем с левой рукой. Она рассказала, что до этого находилась под присмотром врачей две недели, но лучше ей не стало. Медики считают, что на восстановление всех функций левой руки певицы уйдет около двух месяцев. После Бузова все-таки выложила сторис в Instagram, где рассказала, что «сходит с ума одна», передает MK.RU.

Певица ранее сообщила, что Московский художественный театр имени Горького (МХАТ) должен ей почти полмиллиона рублей из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором она принимала участие. Учреждение отменило его из-за низких продаж билетов. Руководители театра обвинили в случившемся Бузову — по их мнению, она поздно начала рекламировать спектакль в социальных сетях. Генеральный директор МХАТ Владимир Кехман заявил, что учреждение не должно певице «ни одной копейки».