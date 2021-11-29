Депутат Госдумы предрек обнищание российских пенсионеров

Депутат КПРФ объяснил, из-за чего пенсионеры России нищают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупательная способность пенсионеров в России будут сокращаться с каждым годом. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам соотношение пенсий к прожиточному минимуму ежегодно падает.

«Пенсионная реформа провалилась. Во-первых, не получилось обещанного роста пенсий хотя бы на тысячу рублей. И с каждым годом этот рост будет все меньше и меньше. Во-вторых, индексация пенсий — ниже уровня инфляции. В-третьих, будет уменьшаться и соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, то есть в этом году это 166%, а в 2024-м — всего 152%. А это значит, что покупательная способность пенсий будет падать», — передает «Царьград» слова Куринного.

Депутат также отметил, что эффект от повышения пенсионного возраста закончился. «Сегодня нужен либо экономический рост, либо придется снова повышать пенсионный возраст, другого варианта нет», — подытожил он.

Ранее Куринный заявил, что отсутствие необходимых затрат на здравоохранение приводит к убыткам для всего государства. По его словам, из-за недофинансирования здравоохранения падение ВВП составляет от 15 до 20%.