В ковидной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

При взрыве кислородного баллона никто не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В реанимации коронавирусной больницы в Мурманске взорвался кислородный баллон. Никто не пострадал.

«В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в иракской больнице для пациентов с коронавирусом произошел сильный пожар из-за взрыва с кислородным баллоном. Погибло более 50 человек, около 70 человек удалось спасти.