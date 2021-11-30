В ковидной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

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Машины скорой помощи. Курган, кислородный баллон, кислород для дыхания, кислород медицинский
При взрыве кислородного баллона никто не пострадал Фото:

В реанимации коронавирусной больницы в Мурманске взорвался кислородный баллон. Никто не пострадал.

«В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в иракской больнице для пациентов с коронавирусом произошел сильный пожар из-за взрыва с кислородным баллоном. Погибло более 50 человек, около 70 человек удалось спасти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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