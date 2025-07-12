12 июля 2025

Карабахцы начали забастовку в центре Еревана

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Полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства
Полиция и мэрия Еревана не позволили пройти шествием к зданиям парламента и правительства Фото:

Переселенцы из Нагорного Карабаха начали забастовку в центре Еревана. Несмотря на то, что власти города разрешили митинг на площади Свободы, мэрия и полиция не позволили участникам пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию.

«В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — заявил член Совета Артак Мкртчян во время акции, передает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие намерены провести ночь на площади Свободы, несмотря на запрет полиции устанавливать палатки. Участники митинга требуют защитить их права, в том числе гарантировать возвращение в родные дома, а также решить жилищные и социальные вопросы. Они также настаивают на реализации государственных программ поддержки и призывают остановить отъезд карабахских армян за границу.

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Переселенцы из Нагорного Карабаха начали забастовку в центре Еревана. Несмотря на то, что власти города разрешили митинг на площади Свободы, мэрия и полиция не позволили участникам пройти шествием к зданиям парламента и правительства. Поэтому организаторы решили устроить сидячую демонстрацию. «В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — заявил член Совета Артак Мкртчян во время акции, передает РИА Новости. Отмечается, что протестующие намерены провести ночь на площади Свободы, несмотря на запрет полиции устанавливать палатки. Участники митинга требуют защитить их права, в том числе гарантировать возвращение в родные дома, а также решить жилищные и социальные вопросы. Они также настаивают на реализации государственных программ поддержки и призывают остановить отъезд карабахских армян за границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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