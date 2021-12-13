Трихологи назвали основные причины выпадения волос

13 декабря 2021 в 17:26 Размер текста - 17 +

Густоту волосам можно вернуть спустя несколько месяцев лечения Фото: Анна Майорова © URA.RU Главными причинами выпадения волос являются заболевания щитовидной железы и анемия, которая сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова. «Если говорить об общем заболевании, то, конечно, это анемия и заболевания щитовидной железы. Это две основные причины, которые влекут за собой потерю волос. Следующее, это различные стрессы. Это могут быть стрессы для организма от инфекционных заболеваний, сейчас известно выпадение от постковидного заболевания. Могут быть и психологические стрессы», — сказала Юлия Галлямова. Врач дерматовенеролог-трихолог Анна Ляшенко в беседе с URA.RU объяснила, что еще одной причиной выпадения волос могут быть проблемы с гормональным фоном. «Могут быть колебания гормонального фона. Например, у женщин преобладание мужских гормонов — андрогенов — над женскими. Таких пациентов всегда параллельно лечит не только трихолог, но и гинеколог или эндокринолог», — уточнила специалист. Галлямова отметила, что густоту волосам можно вернуть, но на это понадобиться около полугода. «Если мы устраним основную причину, то можно вернуть густоту волос, но на это надо время. Быстро не восстанавливается. Обычно, я говорю, что лечение не менее четыре-шесть месяцев. Спустя такое время можно увидеть результат», — добавила врач. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главными причинами выпадения волос являются заболевания щитовидной железы и анемия, которая сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова. «Если говорить об общем заболевании, то, конечно, это анемия и заболевания щитовидной железы. Это две основные причины, которые влекут за собой потерю волос. Следующее, это различные стрессы. Это могут быть стрессы для организма от инфекционных заболеваний, сейчас известно выпадение от постковидного заболевания. Могут быть и психологические стрессы», — сказала Юлия Галлямова. Врач дерматовенеролог-трихолог Анна Ляшенко в беседе с URA.RU объяснила, что еще одной причиной выпадения волос могут быть проблемы с гормональным фоном. «Могут быть колебания гормонального фона. Например, у женщин преобладание мужских гормонов — андрогенов — над женскими. Таких пациентов всегда параллельно лечит не только трихолог, но и гинеколог или эндокринолог», — уточнила специалист. Галлямова отметила, что густоту волосам можно вернуть, но на это понадобиться около полугода. «Если мы устраним основную причину, то можно вернуть густоту волос, но на это надо время. Быстро не восстанавливается. Обычно, я говорю, что лечение не менее четыре-шесть месяцев. Спустя такое время можно увидеть результат», — добавила врач.