Путин поручил подготовить курс по сбиванию беспилотников из ружей

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову разработать курс для военных и добровольцев по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия. Такое распоряжение содержится в перечне поручений главы государства по итогам осмотра выставки проектов движения «Народный фронт „За Россию“, прошедшей 6 июля. Сами поручения опубликованы на официальном сайте Кремля.
«Минобороны России при участии <...> „Народного фронта „За Россию“ подготовить и представить предложения о целесообразности внедрения в программы боевой подготовки военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, курса по противодействию беспилотным воздушным судам (беспилотным летательным аппаратам) с помощью гладкоствольного огнестрельного оружия“, — следует из распоряжения.
В документе также отмечается, что Министерство промышленности и торговли совместно с Минобороны должны рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых на фронт средствами защиты от беспилотников. Ответственным за задачу назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ранее в России уже были приняты меры по усилению защиты от беспилотников. Например, ведомственной охране разрешили использовать стрелковое оружие для отражения атак дронов, а также отмечалась эффективность противодроновых ружей, подавляющих радиосигналы управления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.