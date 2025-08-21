Путин поручил подготовить курс по сбиванию беспилотников из ружей

Владимир Путин поручил подготовить курс для военных по сбиванию беспилотников из ружей
Владимир Путин поручил подготовить курс для военных по сбиванию беспилотников из ружей
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову разработать курс для военных и добровольцев по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия. Такое распоряжение содержится в перечне поручений главы государства по итогам осмотра выставки проектов движения «Народный фронт „За Россию“, прошедшей 6 июля. Сами поручения опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Минобороны России при участии <...> „Народного фронта „За Россию“ подготовить и представить предложения о целесообразности внедрения в программы боевой подготовки военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, курса по противодействию беспилотным воздушным судам (беспилотным летательным аппаратам) с помощью гладкоствольного огнестрельного оружия“, — следует из распоряжения. 

В документе также отмечается, что Министерство промышленности и торговли совместно с Минобороны должны рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых на фронт средствами защиты от беспилотников. Ответственным за задачу назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. 

Ранее в России уже были приняты меры по усилению защиты от беспилотников. Например, ведомственной охране разрешили использовать стрелковое оружие для отражения атак дронов, а также отмечалась эффективность противодроновых ружей, подавляющих радиосигналы управления.

