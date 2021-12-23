ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию детей от COVID. Об этом сообщается в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.
«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков. Поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — подчеркивается в документе.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию детей от COVID. Об этом сообщается в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации. «В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков. Поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — подчеркивается в документе. Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.