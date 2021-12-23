ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от COVID

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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию детей от COVID. Об этом сообщается в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков. Поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — подчеркивается в документе.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию детей от COVID. Об этом сообщается в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации. «В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков. Поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — подчеркивается в документе. Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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