ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от COVID

ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию детей от COVID. Об этом сообщается в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков. Поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — подчеркивается в документе.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU .