В Кремле разъяснили, как считают уровень коллективного иммунитета

30 декабря 2021 в 15:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков пояснил разницу в статистике от ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При подсчете уровня коллективного иммунитета в России различные ведомства используют разные методики. Этим объясняется то, что показатели могут незначительно отличаться друг от друга, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Но президент изучает все данные. «Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства. Действительно, они могут отличаться, потому что иногда применяется разная методика при подсчете. В целом трудно назвать точные цифры. К ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов трудно учитывать. И погрешность неизбежна. Принцип простой: когда мы считаем, нужно учитывать человека, который привился 12 месяцев назад, в коллективном иммунитете? Он уже должен ревакцинироваться. Но есть люди, которые привились, но не ревакцинировались», — пояснил Песков. По состоянию на 28 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг уровня 56%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на неформальном саммите глав стран СНГ. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета на ту же дату составлял 61,1%. Президент РФ Владимир Путин отметил, что, согласно последним исследованиям, в случае с пандемией коронавируса иммунная защита должны быть у 90% населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При подсчете уровня коллективного иммунитета в России различные ведомства используют разные методики. Этим объясняется то, что показатели могут незначительно отличаться друг от друга, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Но президент изучает все данные. «Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства. Действительно, они могут отличаться, потому что иногда применяется разная методика при подсчете. В целом трудно назвать точные цифры. К ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов трудно учитывать. И погрешность неизбежна. Принцип простой: когда мы считаем, нужно учитывать человека, который привился 12 месяцев назад, в коллективном иммунитете? Он уже должен ревакцинироваться. Но есть люди, которые привились, но не ревакцинировались», — пояснил Песков. По состоянию на 28 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг уровня 56%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на неформальном саммите глав стран СНГ. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета на ту же дату составлял 61,1%. Президент РФ Владимир Путин отметил, что, согласно последним исследованиям, в случае с пандемией коронавируса иммунная защита должны быть у 90% населения.