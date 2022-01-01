Число новых случаев COVID в России стремительно сокращается. Самый низкий прирост в ЯНАО

04 января 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Всего за сутки в России выявили 15 903 новых случая COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в список регионов с самыми низкими темпами прироста заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. В лидеры списка вышел Ненецкий автономный округ — там не выявлено ни одного нового пациента с коронавирусом. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах. Субъекты с наименьшими приростом за сутки: Ненецкий автономный округ — 0%; Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,02%; Карелия, Тыва, Чукотский автономный округ — 0,03%», — сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные федерального оперштаба. По данным оперативного штаба, коэффициент распространения COVID-19 снизился до минимума с начала пандемии — 0,83. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить больной до момента изоляции. Снижения коэффициента произошло на фоне стремительного сокращения числа выявляемых случаев COVID-19, передает ТАСС. За десять дней этот показатель уменьшился на треть. Всего в ЯНАО за день выявили 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом меньше всего заболевших обнаружили в Курганской области — 97 человек. В лидерах по количеству заболевших среди регионов УрФО — Свердловская область. Там зафиксировали 519 новых пациентов с COVID-19. Следом идут Челябинская область — 417 заболевших, Тюменская область — 215, и ХМАО — 110. В Пермском крае зафиксировали 691 случай заражения коронавирусом за сутки. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU предупредил, что новогодние праздники могут спровоцировать новый рост заболеваемости COVID-19 к концу января. Это связано с тем, что в каникулы люди чаще контактируют друг с другом. Также на рост заболеваемости повлияет много поездок и встреч, походы по магазинам и столпотворение на улицах, уточнил Чепурнов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в список регионов с самыми низкими темпами прироста заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. В лидеры списка вышел Ненецкий автономный округ — там не выявлено ни одного нового пациента с коронавирусом. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах. Субъекты с наименьшими приростом за сутки: Ненецкий автономный округ — 0%; Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,02%; Карелия, Тыва, Чукотский автономный округ — 0,03%», — сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные федерального оперштаба. По данным оперативного штаба, коэффициент распространения COVID-19 снизился до минимума с начала пандемии — 0,83. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить больной до момента изоляции. Снижения коэффициента произошло на фоне стремительного сокращения числа выявляемых случаев COVID-19, передает ТАСС. За десять дней этот показатель уменьшился на треть. Всего в ЯНАО за день выявили 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом меньше всего заболевших обнаружили в Курганской области — 97 человек. В лидерах по количеству заболевших среди регионов УрФО — Свердловская область. Там зафиксировали 519 новых пациентов с COVID-19. Следом идут Челябинская область — 417 заболевших, Тюменская область — 215, и ХМАО — 110. В Пермском крае зафиксировали 691 случай заражения коронавирусом за сутки. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU предупредил, что новогодние праздники могут спровоцировать новый рост заболеваемости COVID-19 к концу января. Это связано с тем, что в каникулы люди чаще контактируют друг с другом. Также на рост заболеваемости повлияет много поездок и встреч, походы по магазинам и столпотворение на улицах, уточнил Чепурнов.