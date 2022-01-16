Депутат Рады признал, что Украина не решает конфликт в Донбассе

Олег Волошин заявил, что В мире всем ясно, что Украина — не игрок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что страна ни разу не выступала с собственным планом урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Украина глубоко маргинализована на международном уровне.

«Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене. За последние годы мы не выступили ни с одним собственным и, главное, реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе, урегулирования отношений с Россией и снятия тем самым этой линии напряжения, грозящей глобальным конфликтом», — приводит слова Волошина «Голос правды».

Он также отметил, что все события, касающиеся Украины, происходят за пределами национальных границ. «Оттого так мало в разгар кризиса сообщений от власти: их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия ключевых решений», — подытожил депутат.

Ранее Волошин заявил, что Россия разгромит Киев за десять минут в случае войны. При этом он отметил, что Москва даже не зайдет на территорию соседней страны. По словам депутата, российская сторона уже дала понять западным странам, что будет действовать до конца в случае, если «ставки будут высоки».

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