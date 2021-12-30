Украине предрекли разгром в войне с Россией за десять минут

31 декабря 2021 в 07:29 Размер текста - 17 +

Киевский экс-дипломат Волошин предрек разгром Украины Россией менее чем за десять минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Россия разгромит Киев за десять минут в случае войны. При этом он отметил, что Москва даже не зайдет на территорию соседней страны. «Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, не заходя на ее территорию. ВСУ при этом потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — подчеркнул Волошин в эфире телеканала UkrLife. В начале ноября Волошин уже высказывался на эту тему. Тогда он заявлял, что армии России понадобится от пяти до семи дней, чтобы разгромить вооруженные силы Украины. Олег Волошин сообщил, что киевские власти сами понимают степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта на Донбассе, передает Life. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Россия разгромит Киев за десять минут в случае войны. При этом он отметил, что Москва даже не зайдет на территорию соседней страны. «Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, не заходя на ее территорию. ВСУ при этом потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — подчеркнул Волошин в эфире телеканала UkrLife. В начале ноября Волошин уже высказывался на эту тему. Тогда он заявлял, что армии России понадобится от пяти до семи дней, чтобы разгромить вооруженные силы Украины. Олег Волошин сообщил, что киевские власти сами понимают степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта на Донбассе, передает Life.