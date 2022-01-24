Профессор назвал самый распространенный симптом «Омикрона»

Насморк встречается у 73% заразившихся «омикроном» Фото: Pixabay.com © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди самых распространенных симптомов у заболевших штаммом COVID «Омикрон» в Бангладеш является насморк. Об этом заявил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.

«Почти 73% всех заразившихся штаммом коронавируса „Омикрон“ в Бангладеш жаловались на насморк. Головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель», — передает слова Ислама интернет-газета bdnews24.

По его словам, специалистам необходимо обратить внимание на данные симптомы у заболевших коронавирусным штаммом. «Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — подытожил профессор.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что один человек со штаммом «Омикрон» может заразить до трех людей. Первый официальный летальный случай от штамма «Омикрон» был зарегистрирован в Великобритании, пишет «Дни.ру». Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент «омикрон»-штамм обнаружен в 77 странах мира, отмечает RT.

При этом ранее кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также назвал способ определения «Омикрона». По его словам, может быть такое, что при «Омикроне» будет только насморк.

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