В МИД РФ пошутили над заявлением Блинкина о «российской агрессии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен написал в Twitter об агрессии России на ее границе с Украиной.
«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс „агрессию России на ее границах“. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
В Белом доме заявили, что Россия находится в постоянной боевой готовности, чтобы внезапно вторгнуться на Украину. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Америка обеспокоена наращиванием российских сил возле границы с Украиной. По словам Блинкена, США и их союзники готовы жестко ответить в случае агрессии Москвы в отношении Киева, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО вторгается на Украину и движется к российским границам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен написал в Twitter об агрессии России на ее границе с Украиной. «Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс „агрессию России на ее границах“. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. В Белом доме заявили, что Россия находится в постоянной боевой готовности, чтобы внезапно вторгнуться на Украину. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Америка обеспокоена наращиванием российских сил возле границы с Украиной. По словам Блинкена, США и их союзники готовы жестко ответить в случае агрессии Москвы в отношении Киева, передает Life. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО вторгается на Украину и движется к российским границам.