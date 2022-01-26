В МИД РФ пошутили над заявлением Блинкина о «российской агрессии»

Мария Захарова прокомментировала заявление Энтони Блинкена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен написал в Twitter об агрессии России на ее границе с Украиной.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс „агрессию России на ее границах“. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В Белом доме заявили, что Россия находится в постоянной боевой готовности, чтобы внезапно вторгнуться на Украину. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Америка обеспокоена наращиванием российских сил возле границы с Украиной. По словам Блинкена, США и их союзники готовы жестко ответить в случае агрессии Москвы в отношении Киева, передает Life . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО вторгается на Украину и движется к российским границам.

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