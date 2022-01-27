The Hill: один компромисс спасет НАТО и Россию от катастрофы

27 января 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

США должны объяснить России, что с 2009 года НАТО ни разу не расширялась на восток Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Соединенные Штаты Америки должны объяснить Москве, что ключевые члены НАТО против расширения организации на восток. Это поможет преодолеть российско-украинский кризис и наладить российско-американские отношения. Об этом пишет американское издание The Hill. «США должны донести до Кремля то, что соседи Москвы испытывают страх перед российской агрессией. Нужно напомнить Путину, что с 2009 года НАТО ни разу не расширялась на восток, поскольку Франция, [Италия] и Германия яростно выступают против, и вряд ли их позиция изменится. Для Америки важно по возможности избежать открытого конфликта с Москвой в украинском кризисе», — пишет The Hill. В материале отмечается, что причиной того, что Германия выступает против расширения НАТО на восток служит зависимость от российского газа. Второй момент — заинтересованность в развитии российских рынков и природных ресурсов. При этом со стороны США, по мнению журналистов издания, нужно вести переговоры с Россией так, чтобы укрепить свое геополитическое положение. Одновременно — предложить России справедливую сделку. 26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности, пишет RT. Глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа. Он отметил, что ответа на главный вопрос — о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток — Россия не получила, отмечает «Царьград». Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как и топовые американские чиновники, неоднократно заявлял, что вопрос вхождения в НАТО новых членов не может быть предметом обсуждений с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки должны объяснить Москве, что ключевые члены НАТО против расширения организации на восток. Это поможет преодолеть российско-украинский кризис и наладить российско-американские отношения. Об этом пишет американское издание The Hill. «США должны донести до Кремля то, что соседи Москвы испытывают страх перед российской агрессией. Нужно напомнить Путину, что с 2009 года НАТО ни разу не расширялась на восток, поскольку Франция, [Италия] и Германия яростно выступают против, и вряд ли их позиция изменится. Для Америки важно по возможности избежать открытого конфликта с Москвой в украинском кризисе», — пишет The Hill. В материале отмечается, что причиной того, что Германия выступает против расширения НАТО на восток служит зависимость от российского газа. Второй момент — заинтересованность в развитии российских рынков и природных ресурсов. При этом со стороны США, по мнению журналистов издания, нужно вести переговоры с Россией так, чтобы укрепить свое геополитическое положение. Одновременно — предложить России справедливую сделку. 26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности, пишет RT. Глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа. Он отметил, что ответа на главный вопрос — о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток — Россия не получила, отмечает «Царьград». Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как и топовые американские чиновники, неоднократно заявлял, что вопрос вхождения в НАТО новых членов не может быть предметом обсуждений с Россией.