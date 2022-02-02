В Кремле высказались об ответе НАТО по гарантиям безопасности

02 февраля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал ответ НАТО и США по гарантиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию отказа США и НАТО по поводу двустороннего договора о безопасности в Европе. По его словам, президент России Владимир Путин уже дал общую концептуальную оценку полученным ответам. Ранее в распоряжении испанской газеты Еl Pais оказался ответ США и альянса на предложение Москвы о гарантиях безопасности. В нем страны НАТО отказались подписать двусторонний договор и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. «Публикацию мы видели. Не забывайте, Владимир Путин дал общую концептуальную оценку полученным ответам, которая касается принципиальных вопросов», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Позавчера на ответ западных коллег отреагировал Путин. Он отметил, что Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета ключевых требований, включая нерасширение НАТО. Также, по словам Путина, США используют Киев для сдерживания Москвы, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию отказа США и НАТО по поводу двустороннего договора о безопасности в Европе. По его словам, президент России Владимир Путин уже дал общую концептуальную оценку полученным ответам. Ранее в распоряжении испанской газеты Еl Pais оказался ответ США и альянса на предложение Москвы о гарантиях безопасности. В нем страны НАТО отказались подписать двусторонний договор и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. «Публикацию мы видели. Не забывайте, Владимир Путин дал общую концептуальную оценку полученным ответам, которая касается принципиальных вопросов», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Позавчера на ответ западных коллег отреагировал Путин. Он отметил, что Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета ключевых требований, включая нерасширение НАТО. Также, по словам Путина, США используют Киев для сдерживания Москвы, сообщает телеканал 360.