«Черкизово» вложит миллиарды в свинокомплексы под Тамбовом

В Тамбовской области «Черкизово» построит новые свинокомплексы и комбикормовый завод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа «Черкизово» планирует инвестировать в Тамбовскую область более 12 млрд рублей. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба компании. Средства будут направлены на реализацию двух мясоперерабатывающих проектов в Первомайском районе.

«Крупнейший в России производитель мясной продукции намерен инвестировать 8,5 млрд рублей в строительство новых свинокомплексов на территории Первомайского района Тамбовской области. Новый проект позволит компании увеличить мощности по производству свинины на 45 тысяч тонн мяса в год. Вместе с этим группа Черкизово намерена инвестировать еще 4 млрд рублей в увеличение мощностей комбикормового завода, также расположенного в Первомайском районе», — говорится в пресс-релизе.

Планируется, что с введением дополнительных мощностей в 2023 году комбикормовый завод начнет производить до 80 тонн кормов в час. А успешная реализация обоих проектов создаст порядка 200 рабочих мест в Первомайском поселке.

«В ближайшие годы „Черкизово“ планирует значительно увеличить объемы мясопереработки, в связи с чем у нас появляется необходимость в дополнительных свинокомплексах. Выбор Тамбовской области связан с благоприятным инвестиционным климатом, созданным в регионе», — заявил генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, подобные инвестпроекты «позволят усилить позиции Тамбовской области, как продовольственного центра России». Стороны планируют закрепить договоренности на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме.

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