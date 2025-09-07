Средний возраст рожениц в России приблизился к 30 годам

Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, в России и Белоруссии достиг отметки почти в 30 лет. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Беларуси Сергей Глазьев на пленарном заседании Молодежного форума СГ «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве.
«Средний возраст роженицы, рожающей первого ребенка, приблизился к 30 годам. То есть наша молодежь впадает в детство, прямо скажем», — заявил госсекретарь Глазьев во время форума. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что это приводит к снижению коэффициента рождаемости: сейчас на одну женщину приходится в среднем 1,3 ребенка.
По словам чиновника, эти данные стали одной из причин для ускоренной разработки стратегии молодежной политики Союзного государства. Глазьев пояснил, что позднее материнство связано с ключевыми демографическими вызовами в России и Белоруссии.
В рамках форума Глазьев сообщил, что работа над стратегией молодежной политики уже идет. Проект документа планируется внести на рассмотрение до 1 декабря 2025 года, чтобы в начале 2026 года стратегия вступила в силу. По его словам, к разработке документа будут привлечены молодые специалисты и эксперты, участвующие в мероприятии.
Вопросы демографии стали приоритетом для российских властей несколько лет назад. В настоящий момент правительство РФ прорабатывает варианты повышения рождаемости в стране. Ранее в РФ предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования рождаемости — с 40% от зарплаты за рождение второго ребенка до 60%.
