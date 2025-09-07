Средний возраст рожениц в России приблизился к 30 годам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщины в среднем рожают первого ребенка к 30 годам. заявил Сергей Глазьев
Женщины в среднем рожают первого ребенка к 30 годам. заявил Сергей Глазьев Фото:

Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, в России и Белоруссии достиг отметки почти в 30 лет. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Беларуси Сергей Глазьев на пленарном заседании Молодежного форума СГ «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве.

«Средний возраст роженицы, рожающей первого ребенка, приблизился к 30 годам. То есть наша молодежь впадает в детство, прямо скажем», — заявил госсекретарь Глазьев во время форума.  Его слова передает ТАСС. Он добавил, что это приводит к снижению коэффициента рождаемости: сейчас на одну женщину приходится в среднем 1,3 ребенка.

По словам чиновника, эти данные стали одной из причин для ускоренной разработки стратегии молодежной политики Союзного государства. Глазьев пояснил, что позднее материнство связано с ключевыми демографическими вызовами в России и Белоруссии.

В рамках форума Глазьев сообщил, что работа над стратегией молодежной политики уже идет. Проект документа планируется внести на рассмотрение до 1 декабря 2025 года, чтобы в начале 2026 года стратегия вступила в силу. По его словам, к разработке документа будут привлечены молодые специалисты и эксперты, участвующие в мероприятии.

Вопросы демографии стали приоритетом для российских властей несколько лет назад. В настоящий момент правительство РФ прорабатывает варианты повышения рождаемости в стране. Ранее в РФ предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования рождаемости — с 40% от зарплаты за рождение второго ребенка до 60%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, в России и Белоруссии достиг отметки почти в 30 лет. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Беларуси Сергей Глазьев на пленарном заседании Молодежного форума СГ «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве. «Средний возраст роженицы, рожающей первого ребенка, приблизился к 30 годам. То есть наша молодежь впадает в детство, прямо скажем», — заявил госсекретарь Глазьев во время форума.  Его слова передает ТАСС. Он добавил, что это приводит к снижению коэффициента рождаемости: сейчас на одну женщину приходится в среднем 1,3 ребенка. По словам чиновника, эти данные стали одной из причин для ускоренной разработки стратегии молодежной политики Союзного государства. Глазьев пояснил, что позднее материнство связано с ключевыми демографическими вызовами в России и Белоруссии. В рамках форума Глазьев сообщил, что работа над стратегией молодежной политики уже идет. Проект документа планируется внести на рассмотрение до 1 декабря 2025 года, чтобы в начале 2026 года стратегия вступила в силу. По его словам, к разработке документа будут привлечены молодые специалисты и эксперты, участвующие в мероприятии. Вопросы демографии стали приоритетом для российских властей несколько лет назад. В настоящий момент правительство РФ прорабатывает варианты повышения рождаемости в стране. Ранее в РФ предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования рождаемости — с 40% от зарплаты за рождение второго ребенка до 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...