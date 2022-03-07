На представительство РФ в Париже напали с коктейлем Молотова

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, боец, беспорядки, война, огонь, факел
Это уже не первая провокация против российских дипломатов, заявила представитель МИД Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 6 на 7 марта неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание представительства Россотрудничества в Париже (Русский дом). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в результате нападения никто не пострадал, потому что самодельный снаряд попал в забор, не долетев до цели.

Представитель МИД потребовала от властей Франции обеспечить безопасность официальных учреждений РФ, которые не впервые становятся объектом нападения в других странах. Она напомнила, как аналогичной атаке в декабре 2021 года подверглось Генконсульство России во Львове. «Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий „справедливый гнев“ в связи со спецоперацией ВС России», — отметила Захарова.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью российских военных не является оккупация Украины. В ответ многие страны начали вводить санкции против финансовых институтов РФ, зарубежные компании стали уходить из России, а международные спортивные федерации исключили россиян из крупных соревнований.

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В ночь с 6 на 7 марта неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание представительства Россотрудничества в Париже (Русский дом). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в результате нападения никто не пострадал, потому что самодельный снаряд попал в забор, не долетев до цели. Представитель МИД потребовала от властей Франции обеспечить безопасность официальных учреждений РФ, которые не впервые становятся объектом нападения в других странах. Она напомнила, как аналогичной атаке в декабре 2021 года подверглось Генконсульство России во Львове. «Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий „справедливый гнев“ в связи со спецоперацией ВС России», — отметила Захарова. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью российских военных не является оккупация Украины. В ответ многие страны начали вводить санкции против финансовых институтов РФ, зарубежные компании стали уходить из России, а международные спортивные федерации исключили россиян из крупных соревнований.
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