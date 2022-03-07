На представительство РФ в Париже напали с коктейлем Молотова

07 марта 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Это уже не первая провокация против российских дипломатов, заявила представитель МИД Мария Захарова Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь с 6 на 7 марта неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание представительства Россотрудничества в Париже (Русский дом). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в результате нападения никто не пострадал, потому что самодельный снаряд попал в забор, не долетев до цели. Представитель МИД потребовала от властей Франции обеспечить безопасность официальных учреждений РФ, которые не впервые становятся объектом нападения в других странах. Она напомнила, как аналогичной атаке в декабре 2021 года подверглось Генконсульство России во Львове. «Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий „справедливый гнев“ в связи со спецоперацией ВС России», — отметила Захарова. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью российских военных не является оккупация Украины. В ответ многие страны начали вводить санкции против финансовых институтов РФ, зарубежные компании стали уходить из России, а международные спортивные федерации исключили россиян из крупных соревнований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ночь с 6 на 7 марта неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание представительства Россотрудничества в Париже (Русский дом). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в результате нападения никто не пострадал, потому что самодельный снаряд попал в забор, не долетев до цели. Представитель МИД потребовала от властей Франции обеспечить безопасность официальных учреждений РФ, которые не впервые становятся объектом нападения в других странах. Она напомнила, как аналогичной атаке в декабре 2021 года подверглось Генконсульство России во Львове. «Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий „справедливый гнев“ в связи со спецоперацией ВС России», — отметила Захарова. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью российских военных не является оккупация Украины. В ответ многие страны начали вводить санкции против финансовых институтов РФ, зарубежные компании стали уходить из России, а международные спортивные федерации исключили россиян из крупных соревнований.