«Яндекс» обсуждает возможность продажи двух своих сервисов

18 марта 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

«Яндекс» намерен развивать поисковую систему и облачные технологии Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении. Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении. Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии.