18 марта 2022

«Яндекс» обсуждает возможность продажи двух своих сервисов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
«Яндекс» намерен развивать поисковую систему и облачные технологии Фото:

Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении.

Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии.

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Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении. Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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