«Яндекс» обсуждает возможность продажи двух своих сервисов

Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении.
Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии.
Компания «Яндекс» подтверждает, что изучает возможность продажи двух своих сервисов: агрегатора новостей «Яндекс.Новость» и платформы «Яндекс.Дзен». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажа своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», — говорится в обращении. Уточняется, что «Яндекс» намерен развивать свою поисковую систему, рекламу, облачные технологии, сервис такси и беспилотное вождение, а также видео- и аудио- потоковое вещание. В компании заявили, что процесс возможной продажи новостного агрегатора и Zen находится на ранней стадии.