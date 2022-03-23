Fox News рассказал американцам о «новом Зеленском». «Подробности кажутся вам шокирующими»

23 марта 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский решил сделать Украину однопартийной, заявили в США Фото: Официальный сайт президента Украины Жителей США может шокировать «смена поведения» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. Так он отреагировал на информацию о приостановке работе некоторых политических партий на Украине. «Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной», — сказал Карлсон в эфире Fox News, передает РИА «Новости». По словам телеведущего, Зеленский воспользовался шансом для превращения Украины в однопартийную страну. Зеленский решил приостановить на время введения военного положения работу некоторых политических партий. Карлсон заявил, что это решение фактически подчинило все СМИ Украины президенту. Он предложил жителям США не пытаться поддерживать несуществующую демократию на Украине и уделять больше внимания проблемам Америки. Ранее совет национальной безопасности Украины остановил работу 11 партий. Такое поручение дал Зеленский, передает RT. Такие меры ввели на время военного положения в стране, которое действует из-за спецоперации РФ на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жителей США может шокировать «смена поведения» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. Так он отреагировал на информацию о приостановке работе некоторых политических партий на Украине. «Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной», — сказал Карлсон в эфире Fox News, передает РИА «Новости». По словам телеведущего, Зеленский воспользовался шансом для превращения Украины в однопартийную страну. Зеленский решил приостановить на время введения военного положения работу некоторых политических партий. Карлсон заявил, что это решение фактически подчинило все СМИ Украины президенту. Он предложил жителям США не пытаться поддерживать несуществующую демократию на Украине и уделять больше внимания проблемам Америки. Ранее совет национальной безопасности Украины остановил работу 11 партий. Такое поручение дал Зеленский, передает RT. Такие меры ввели на время военного положения в стране, которое действует из-за спецоперации РФ на Украине.