Производители молока из РФ переходят на непрерывное производство

Производители молока вводят 100-процентное импортозамещение из-за санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские производители молочной продукции начали переходить на полное импортозамещение и непрерывное производство в условиях санкций, введенных со стороны стран ЕС. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела маркетинга крупнейшего отечественного агрохолдинга ГК «Продимекс» Сергей Поддубный.

«Сырьевая база завода региональная и не связана с импортом. Cбор молока осуществляется с фермерских хозяйств Крыма и Краснодарского края. Возможно, будет осуществляться какой-то импорт из соседних стран — Белоруссии, Армении, но не скоропортящейся продукции, а с длительным сроком хранения. Сегодня завод решает задачи по организации непрерывного производства в условиях роста стоимости импортных ингредиентов и упаковочных материалов. Идет поиск альтернативных поставщиков вспомогательных материалов, они в свою очередь решают проблемы с импортозамещением», — объяснил Сергей Поддубный.

Спикер добавил, что российские производители молочной продукции идут и по пути увеличения ассортимента. «После установки современного рассольного бассейна прирост объемов производства сыров за 2021 год составил более 14%. Есть потенциал для дальнейшего развития. Ассортимент постоянно пополняется новинками: твердые, полутвердые, рассольные, мягкие сыры, с благородной белой плесенью. Запущено производство козьего и овечьего сыров, освоен выпуск мягкого сыра „Моцарелла“ в рассоле и полутвердого сыра „Моцарелла“ для пиццы. В этом году „итальянская“ линейка пополнилась сыром „Буррата“», — заявил Поддубный.

Ранее исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что в условиях нестабильных поставок сырья и упаковки компании стали фокусироваться на выпуске только самых востребованных позиций. Первыми решил оптимизировать ассортимент производители детского питания и молочной продукции, в частности, бренды «ФрутоНяня» и Campina.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Из России в спешном порядке ушли многие компании по производству продуктов, одежды и обуви, косметики и бытовой техники, а также предприятия банковской сферы.

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