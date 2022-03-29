Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро

29 марта 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Люксембург присоединился к санкциям против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро. Об этом заявил глава минфина страны. «Операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро. О начале реализации санкций ЕС против России объявил глава минфина Юрико Бакес», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию в Twitter ведомства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России как государства». Руководители западных стран заявляли, что санкции должны негативно повлиять на жизнь не только всей России, но и каждого ее гражданина. Между тем, санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро. Об этом заявил глава минфина страны. «Операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро. О начале реализации санкций ЕС против России объявил глава минфина Юрико Бакес», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию в Twitter ведомства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России как государства». Руководители западных стран заявляли, что санкции должны негативно повлиять на жизнь не только всей России, но и каждого ее гражданина. Между тем, санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.