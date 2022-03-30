ЕР: школьников обеспечат самым необходимым, несмотря на санкции

30 марта 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Все программы по капитальному ремонту школ будут выполнены, заявил Андрей Турчак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несмотря на масштабные экономические санкции, программы по капитальному ремонту школ и обеспечению учеников горячим питанием будут выполнены. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании партии с Минпросвещением РФ. «Единая Россия» и Минпросвещения выработали меры, которые гарантируют выполнение программ капремонта школ и обеспечения школьников горячи питанием. Программы будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений», — сказал Турчак. Его слова приведены на официальном сайте ЕР. Секретарь Генсовета сообщил, что на программу капремонта школ в 2022 и 2023 году из федерального бюджета выделено более 90 млрд рублей. На эти средства в ближайшие два года будут отремонтированы 2065 школ. Турчак также предложил правительству выделить дополнительные средства на школьное питание, так как некоторые продукты из школьного рациона подорожали на 30%. «У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы», — заявил Турчак. Как отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Пермском крае Наталья Рослякова, речь идет не только о ремонте, но и о закупках необходимого для школ оборудования. Координатор проекта в Свердловской области Михаил Матеев сообщил, что за каждым проектом капремонта депутаты следят лично. Рамиль Салеев, координатор проекта в Курганской области, подчеркнул, что программа ЕР также рассчитана на повышение квалификации педагогов. Координатор проекта в Челябинской области Сергей Таскаев заявил, что что благодаря программе капремонта в этом году в регионе будут отремонтированы 17 школ. В ЯНАО программа коснется 28 школ, в Ханты-мансийском автономном округе — 7 школ, в Тюменской области — 5. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в условиях санкций граждане России не останутся без поддержки правительства. Отремонтированная школа в Ульяновской области Фото: пресс-служба «Единой России» Ремонт школы в Нижегородской области Фото: пресс-служба «Единой России» Ремонт школы в Новосибирской области Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на масштабные экономические санкции, программы по капитальному ремонту школ и обеспечению учеников горячим питанием будут выполнены. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании партии с Минпросвещением РФ. «Единая Россия» и Минпросвещения выработали меры, которые гарантируют выполнение программ капремонта школ и обеспечения школьников горячи питанием. Программы будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений», — сказал Турчак. Его слова приведены на официальном сайте ЕР. Секретарь Генсовета сообщил, что на программу капремонта школ в 2022 и 2023 году из федерального бюджета выделено более 90 млрд рублей. На эти средства в ближайшие два года будут отремонтированы 2065 школ. Турчак также предложил правительству выделить дополнительные средства на школьное питание, так как некоторые продукты из школьного рациона подорожали на 30%. «У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы», — заявил Турчак. Как отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Пермском крае Наталья Рослякова, речь идет не только о ремонте, но и о закупках необходимого для школ оборудования. Координатор проекта в Свердловской области Михаил Матеев сообщил, что за каждым проектом капремонта депутаты следят лично. Рамиль Салеев, координатор проекта в Курганской области, подчеркнул, что программа ЕР также рассчитана на повышение квалификации педагогов. Координатор проекта в Челябинской области Сергей Таскаев заявил, что что благодаря программе капремонта в этом году в регионе будут отремонтированы 17 школ. В ЯНАО программа коснется 28 школ, в Ханты-мансийском автономном округе — 7 школ, в Тюменской области — 5. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в условиях санкций граждане России не останутся без поддержки правительства.