Приставы массово отказываются взыскивать долги с россиян

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, вышибала
Коллекторы отказываются взыскивать долги с середины марта Фото:

С середины марта коллекторы, банки и микрофинансовые организации сталкиваются со сложностями получения денег при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Первыми о проблеме заявили уже 18 марта коллекторские агентства: они заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе», — сказал Мехтиев на открытом чрезвычайном съезде по взысканию, передает РБК. Сумма долгов определяется 120 млрд рублей, отмечает издание.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ российский лидер Владимир Путин подписал указы об ответных ограничениях на операции с резидентами «недружественных стран». Издание отмечает, что это напрямую не затрагивает взыскание долгов. После этого судебные приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод денег в пользу банков.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать просроченные долговые обязательства россиян коллекторам. Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла соответствующий законопроект в начале марта. Они заявили, что это поможет решить проблемы людей, которые из-за тяжелого материального положения не могут расплатиться с долгами.

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С середины марта коллекторы, банки и микрофинансовые организации сталкиваются со сложностями получения денег при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Первыми о проблеме заявили уже 18 марта коллекторские агентства: они заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе», — сказал Мехтиев на открытом чрезвычайном съезде по взысканию, передает РБК. Сумма долгов определяется 120 млрд рублей, отмечает издание. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ российский лидер Владимир Путин подписал указы об ответных ограничениях на операции с резидентами «недружественных стран». Издание отмечает, что это напрямую не затрагивает взыскание долгов. После этого судебные приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод денег в пользу банков. Ранее в Госдуме предложили запретить продавать просроченные долговые обязательства россиян коллекторам. Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла соответствующий законопроект в начале марта. Они заявили, что это поможет решить проблемы людей, которые из-за тяжелого материального положения не могут расплатиться с долгами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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