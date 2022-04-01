Приставы массово отказываются взыскивать долги с россиян

01 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Коллекторы отказываются взыскивать долги с середины марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С середины марта коллекторы, банки и микрофинансовые организации сталкиваются со сложностями получения денег при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Первыми о проблеме заявили уже 18 марта коллекторские агентства: они заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе», — сказал Мехтиев на открытом чрезвычайном съезде по взысканию, передает РБК. Сумма долгов определяется 120 млрд рублей, отмечает издание. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ российский лидер Владимир Путин подписал указы об ответных ограничениях на операции с резидентами «недружественных стран». Издание отмечает, что это напрямую не затрагивает взыскание долгов. После этого судебные приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод денег в пользу банков. Ранее в Госдуме предложили запретить продавать просроченные долговые обязательства россиян коллекторам. Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла соответствующий законопроект в начале марта. Они заявили, что это поможет решить проблемы людей, которые из-за тяжелого материального положения не могут расплатиться с долгами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С середины марта коллекторы, банки и микрофинансовые организации сталкиваются со сложностями получения денег при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Первыми о проблеме заявили уже 18 марта коллекторские агентства: они заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе», — сказал Мехтиев на открытом чрезвычайном съезде по взысканию, передает РБК. Сумма долгов определяется 120 млрд рублей, отмечает издание. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ российский лидер Владимир Путин подписал указы об ответных ограничениях на операции с резидентами «недружественных стран». Издание отмечает, что это напрямую не затрагивает взыскание долгов. После этого судебные приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод денег в пользу банков. Ранее в Госдуме предложили запретить продавать просроченные долговые обязательства россиян коллекторам. Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла соответствующий законопроект в начале марта. Они заявили, что это поможет решить проблемы людей, которые из-за тяжелого материального положения не могут расплатиться с долгами.