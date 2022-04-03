Журналист из США: Киев устроил провокацию в Буче для призыва НАТО

04 апреля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Киев с помощью фейков о событиях в Буче хочет добиться участия НАТО в боях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Украинские власти с помощью пропагандистских материалов о событиях в Буче хотят подтолкнуть США и НАТО к участию в боевых действиях. С таким заявлением выступил американский журналист Майкл Трейси. По его словам, западные СМИ не проверяют должным образом поступающую от Киева информацию. «Они [американские СМИ] забыли обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США», — написал Трейси в своем аккаунте в Twitter. По его словам, западная пресса «с радостью» берет фото и видео украинского правительства и представляет их в качестве подтвержденного факты. Трейси уверен, что сейчас в США усилится лоббирование военного вмешательства. «Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью», — заявил он, комментируя публикацию Киевом видеоматериалов, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в городе Буча. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Ряд доказательств, подтверждающих обман Киева, привели авторы telegram-канала «Война с фейками». Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские власти с помощью пропагандистских материалов о событиях в Буче хотят подтолкнуть США и НАТО к участию в боевых действиях. С таким заявлением выступил американский журналист Майкл Трейси. По его словам, западные СМИ не проверяют должным образом поступающую от Киева информацию. «Они [американские СМИ] забыли обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США», — написал Трейси в своем аккаунте в Twitter. По его словам, западная пресса «с радостью» берет фото и видео украинского правительства и представляет их в качестве подтвержденного факты. Трейси уверен, что сейчас в США усилится лоббирование военного вмешательства. «Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью», — заявил он, комментируя публикацию Киевом видеоматериалов, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в городе Буча. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Ряд доказательств, подтверждающих обман Киева, привели авторы telegram-канала «Война с фейками». Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном.