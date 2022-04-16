Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

16 апреля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» просила заблокировать фейковый сайт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» по просьбе фракции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции „Единой России“. Информация на нем носила ложный характер и не являлась достоверной. В частности, на фейковом сайте фракции „Единой России“ дискредитировались вооруженные силы РФ», — сообщили в партии. Информация на этом портале не относится к официальной позиции партии, отметили в «Единой Росси». Сообщается, что IP адрес сайта зарегистрирован в США. Комиссия по расследованию вмешательств других стран во внутренние дела РФ проанализирует, кто понесет ответственность за создание фейкового сайта, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. «Это не первый и не последний случай появления таких ресурсов — против России развязана беспрецедентная информационная война. За этим, как привило, стоят структуры из-за рубежа, в первую очередь из США и Украины, которым нужна дестабилизация обстановки в нашей стране», — высказался Пискарев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» по просьбе фракции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции „Единой России“. Информация на нем носила ложный характер и не являлась достоверной. В частности, на фейковом сайте фракции „Единой России“ дискредитировались вооруженные силы РФ», — сообщили в партии. Информация на этом портале не относится к официальной позиции партии, отметили в «Единой Росси». Сообщается, что IP адрес сайта зарегистрирован в США. Комиссия по расследованию вмешательств других стран во внутренние дела РФ проанализирует, кто понесет ответственность за создание фейкового сайта, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. «Это не первый и не последний случай появления таких ресурсов — против России развязана беспрецедентная информационная война. За этим, как привило, стоят структуры из-за рубежа, в первую очередь из США и Украины, которым нужна дестабилизация обстановки в нашей стране», — высказался Пискарев.