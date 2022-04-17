Премьер Италии требует установить потолок цен на российский газ. «Это оружие нужно использовать»

17 апреля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Италии хотят усилить санкционное давление на Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Цены на российский газ нужно искусственно скорректировать, чтобы усилить санкционное давление на Россию. Такого мнения придерживается премьер-министр Италии Марио Драги. «Итальянское предложение о потолке цен на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Европейском совете. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза по отношению к Москве — это оружие, которое нужно использовать», — отметил он в интервью изданию Corriere della Sera. При этом он пояснил, что первостепенная задача Европы — как можно меньше зависеть от энергоресурсов России. Для этого нужно диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков, например, Алжир. Драги убежден в эффективности санкций против России. Однако санкции бьют и по европейцам — доказательством стали многочисленные акции протеста в связи с ростом цен, в том числе в Италии, пишет «Царьград». 30 марта премьер-министр подвергся публичной критике со стороны местных жителей, которые окружили его у одного из заведений и высказали свои претензии. Граждане Неаполя, в частности, были недовольны возросшими ценами на хлеб, пишет Vse42.Ru. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран: нарушаются системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушаются кооперационные связи. После введенных ЕС санкций в России были разработаны антикризисные меры, призванные помочь как гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, европейцы жалуются на выросшие счета на электроэнергию и газ. А жители франции боятся, что после заявления о готовности Евросоюза отказаться от импорта российской нефти будет непросто найти альтернативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Цены на российский газ нужно искусственно скорректировать, чтобы усилить санкционное давление на Россию. Такого мнения придерживается премьер-министр Италии Марио Драги. «Итальянское предложение о потолке цен на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Европейском совете. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза по отношению к Москве — это оружие, которое нужно использовать», — отметил он в интервью изданию Corriere della Sera. При этом он пояснил, что первостепенная задача Европы — как можно меньше зависеть от энергоресурсов России. Для этого нужно диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков, например, Алжир. Драги убежден в эффективности санкций против России. Однако санкции бьют и по европейцам — доказательством стали многочисленные акции протеста в связи с ростом цен, в том числе в Италии, пишет «Царьград». 30 марта премьер-министр подвергся публичной критике со стороны местных жителей, которые окружили его у одного из заведений и высказали свои претензии. Граждане Неаполя, в частности, были недовольны возросшими ценами на хлеб, пишет Vse42.Ru. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран: нарушаются системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушаются кооперационные связи. После введенных ЕС санкций в России были разработаны антикризисные меры, призванные помочь как гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, европейцы жалуются на выросшие счета на электроэнергию и газ. А жители франции боятся, что после заявления о готовности Евросоюза отказаться от импорта российской нефти будет непросто найти альтернативу.