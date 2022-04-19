Володин предложил россиянам задать вопросы главе Центробанка

19 апреля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина отчитается перед Госдумой 21 апреля, сообщил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне смогут задать свои вопросы главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В четверг, 21 апреля, в 10:00 Государственная Дума заслушает ежегодный отчет Центрального банка, после чего рассмотрит вопрос о назначении председателя ЦБ. Все предыдущие дни текущей недели посвящены подготовке к отчету главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в рамках встреч в профильных комитетах и фракциях. Какие вопросы вы хотели бы задать председателю ЦБ? Оставляйте в комментариях», — написал Володин. Ранее Набиуллина выступила на заседании комиссии Госдумы по финансовому рынку и ответила на вопросы депутатов. В частности, глава ЦБ заявила, что Банк России не планирует сдерживать инфляцию любыми средствами и предрекла российской экономике непростые реформы. По итогам заседания комиссия Госдумы рекомендовала переназначить Набиуллину на третий срок. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россияне смогут задать свои вопросы главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В четверг, 21 апреля, в 10:00 Государственная Дума заслушает ежегодный отчет Центрального банка, после чего рассмотрит вопрос о назначении председателя ЦБ. Все предыдущие дни текущей недели посвящены подготовке к отчету главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в рамках встреч в профильных комитетах и фракциях. Какие вопросы вы хотели бы задать председателю ЦБ? Оставляйте в комментариях», — написал Володин. Ранее Набиуллина выступила на заседании комиссии Госдумы по финансовому рынку и ответила на вопросы депутатов. В частности, глава ЦБ заявила, что Банк России не планирует сдерживать инфляцию любыми средствами и предрекла российской экономике непростые реформы. По итогам заседания комиссия Госдумы рекомендовала переназначить Набиуллину на третий срок.