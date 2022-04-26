РБК: части иностранцев облегчат выдачу вида на жительство в РФ

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IT-специалистам станет проще получить вид на жительство в РФ Фото:

В правительстве РФ разработали законопроект, который облегчает иностранным IT-специалистам получение вида на жительство в РФ. Законопроект направлен на привлечение IT-специалистов из стран СНГ.

«МВД и Минтруд разработали поправки в закон „О правовом положении иностранных граждан в России“, согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник», — пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Ранее в Минцифры РФ предложили увеличить поддержку IT-сферы, пишет «Национальная служба новостей». Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России сейчас не хватает одного миллиона IT-специалистов, сообщает телеканал 360. В Госдуме РФ заявили, что поддержка IT-специалистов в России должна быть в приоритете, пишет портал LIFE.

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В правительстве РФ разработали законопроект, который облегчает иностранным IT-специалистам получение вида на жительство в РФ. Законопроект направлен на привлечение IT-специалистов из стран СНГ. «МВД и Минтруд разработали поправки в закон „О правовом положении иностранных граждан в России“, согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник», — пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта. Ранее в Минцифры РФ предложили увеличить поддержку IT-сферы, пишет «Национальная служба новостей». Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России сейчас не хватает одного миллиона IT-специалистов, сообщает телеканал 360. В Госдуме РФ заявили, что поддержка IT-специалистов в России должна быть в приоритете, пишет портал LIFE.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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