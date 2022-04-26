Патрушев: Украина распадется на несколько государств

26 апреля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

США сделали Украину противоположностью России, считает Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Итогом нынешней политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». США, по мнению Патрушева, сделали все, чтобы превратить Украину в противоположность России. Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Итогом нынешней политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». США, по мнению Патрушева, сделали все, чтобы превратить Украину в противоположность России. Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ.