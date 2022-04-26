Патрушев: Украина распадется на несколько государств

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
США сделали Украину противоположностью России, считает Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Итогом нынешней политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». США, по мнению Патрушева, сделали все, чтобы превратить Украину в противоположность России.

Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ.

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Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Итогом нынешней политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». США, по мнению Патрушева, сделали все, чтобы превратить Украину в противоположность России. Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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