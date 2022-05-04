Кремль опровергает мобилизацию, в «Азовстали» остаются мирные. Главное к вечеру 4 мая

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу пообещал уничтожать любые силы НАТО на Украине Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе укрываются более 150 мирных жителей. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 мая.

  • В бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе укрываются более 150 мирных жителей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в видео. В нем он обращался к командиру батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об объявлении мобилизации в России. Он назвал данный вброс чушью.

  • Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он уверяет, что если бы не решение проводить спецоперацию на Украине, в Россию пришла бы война.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Мариуполе стала налаживаться мирная жизнь. Это произошло после того, как город перешел под контроль российских военнослужащих, заявил он.
  • Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года о сокращении военной силы не остановит расширение военного присутствия альянса на востоке Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
  • Шойгу также заявил, что любые транспортные средства, которые поставит Североатлантический альянс Украине, будут уничтожены российскими военными. Он также отметил, что военные из РФ «проявляют мужество и отвагу».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе укрываются более 150 мирных жителей. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об объявлении мобилизации в России. Он назвал данный вброс чушью. Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он уверяет, что если бы не решение проводить спецоперацию на Украине, в Россию пришла бы война. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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