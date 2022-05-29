Украинский морпех признался в убийстве пленного в Мариуполе

29 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ зарезали пленного Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Евган рассказал об убийстве пленного в Мариуполе. Его признание опубликовано в telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Привели пленного, посадили в комнату в бункере. Товарищ Леха говорит мне: „Надо идти пленного порешать“. Я не смог. Он нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. Его потом вынесли через два дня», — рассказал военнослужащий ВСУ. Он уточнил, что это произошло на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где укрывались националисты. Завод был полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики 15 апреля. Вооруженные силы России также освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Были спасены все заложники националистов. Факты того, что украинские военные пытают российских пленных, подтвердили даже в ООН. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Евган рассказал об убийстве пленного в Мариуполе. Его признание опубликовано в telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Привели пленного, посадили в комнату в бункере. Товарищ Леха говорит мне: „Надо идти пленного порешать“. Я не смог. Он нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. Его потом вынесли через два дня», — рассказал военнослужащий ВСУ. Он уточнил, что это произошло на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, где укрывались националисты. Завод был полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики 15 апреля. Вооруженные силы России также освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Были спасены все заложники националистов. Факты того, что украинские военные пытают российских пленных, подтвердили даже в ООН. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.