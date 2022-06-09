В Кремле рассказали про переговоры о будущем украинского зерна

Информации по вывозу зерна, находящегося на Украине, в Турцию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, который заявлял, что Ближний Восток являлся традиционным для Украины рынком сбыта, а зерно отправляется через РФ, основные контракты заключаются с Турцией.
«Нет, пока точных соглашений не достигнуто. Работа продолжается. Подробной информацией не располагаю», — сказал он на конференц-колле.
На данный момент на Украине заблокировано несколько десятков млн тонн зерна, кукурузы, ячменя. Сельхозпродукция является главным товаром для экспорта. Причина этого — во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине ВСУ заминировали воды Черного моря, но мины открепились и начали плавать по акватории. Поэтому его вывоз может быть опасным. Кроме того, президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу.
Информации по вывозу зерна, находящегося на Украине, в Турцию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, который заявлял, что Ближний Восток являлся традиционным для Украины рынком сбыта, а зерно отправляется через РФ, основные контракты заключаются с Турцией. «Нет, пока точных соглашений не достигнуто. Работа продолжается. Подробной информацией не располагаю», — сказал он на конференц-колле. На данный момент на Украине заблокировано несколько десятков млн тонн зерна, кукурузы, ячменя. Сельхозпродукция является главным товаром для экспорта. Причина этого — во время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине ВСУ заминировали воды Черного моря, но мины открепились и начали плавать по акватории. Поэтому его вывоз может быть опасным. Кроме того, президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу.