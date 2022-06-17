Пасечник назвал причины срыва переговоров ЛНР и Украины

17 июня 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник назвал украинские власти неспособными к самостоятельному принятию решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры с Украиной со стороны Луганской народной республики временно приостановлены, так как Украина — несамостоятельная и не способная на переговоры страна. Об этом этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) отвечая на вопрос журналиста URA.RU заявил глава народной республики Леонид Пасечник/ «Украина — не самостоятельная в политическом отношении страна, которая не принимает самостоятельных решения. Посещение Украины теми западными лидерами, которые продолжают поставлять оружие, которое используется для убийства наших мирных граждан, говорит о том, что им эти шаги абсолютно не выгодны», — заявил Пасечник, отвечая на вопрос будет-ли ЛНР предпринимать попытки договориться с Киевом. Ранее в марте стали известны требования, которые Россия передала украинской стороне. Украина выполнять эти требования отказывается. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Переговоры с Украиной со стороны Луганской народной республики временно приостановлены, так как Украина — несамостоятельная и не способная на переговоры страна. Об этом этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) отвечая на вопрос журналиста URA.RU заявил глава народной республики Леонид Пасечник/ «Украина — не самостоятельная в политическом отношении страна, которая не принимает самостоятельных решения. Посещение Украины теми западными лидерами, которые продолжают поставлять оружие, которое используется для убийства наших мирных граждан, говорит о том, что им эти шаги абсолютно не выгодны», — заявил Пасечник, отвечая на вопрос будет-ли ЛНР предпринимать попытки договориться с Киевом. Ранее в марте стали известны требования, которые Россия передала украинской стороне. Украина выполнять эти требования отказывается. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.