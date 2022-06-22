В Крыму перечислили способы воссоединения регионов Украины с РФ

22 июня 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Для законного воссоединения будет достаточно простого референдума или решения на уровне законодательных органов власти этих территорий Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Простой референдум или решение на уровне законодательных органов власти территорий Украины будут достаточными основаниями для возвращения регионов в Россию. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Такие практики и в международных делах существуют. Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию», — уточнил он в интервью РИА «Новости». Одним из первых таких шагов можно считать получение местными жителями российских паспортов. Ранее в подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. 25 мая власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ после полного освобождения территорий от украинских националистов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей — в воссоединении с Россией. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Простой референдум или решение на уровне законодательных органов власти территорий Украины будут достаточными основаниями для возвращения регионов в Россию. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Такие практики и в международных делах существуют. Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию», — уточнил он в интервью РИА «Новости». Одним из первых таких шагов можно считать получение местными жителями российских паспортов. Ранее в подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. 25 мая власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ после полного освобождения территорий от украинских националистов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей — в воссоединении с Россией.