Поражение лидера немецких консерваторов Фридриха Мерца в первом туре выборов канцлера Германии не способно повлиять на позиции антироссийских политиков в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не видим, не считаем», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле в этой ситуации признак того, что антироссийски настроенные политики в Европе не могут заручиться поддержкой даже собственной коалиции, и существует ли надежда, что это заставит западных лидеров задуматься и сменить риторику.
Ранее лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимой поддержки большинства депутатов Бундестага для избрания на должность канцлера Германии. В соответствии с установленной процедурой, парламент располагает 14-дневным сроком для того, чтобы утвердить кандидатуру Мерца или другого претендента на пост канцлера абсолютным большинством голосов. В случае, если за это время не удастся достичь соглашения, возможен повторный раунд голосования либо формирование нового состава правительства.
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