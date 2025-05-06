Песков ответил на вопрос URA.RU о любимом кефире Путина

Песков: внимание россиян к кефиру Путина связано с популярностью президента
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Ажиотаж вокруг любимого кефира Путина связан с популярностью президента, заявил Дмитрий Песков
Ажиотаж вокруг любимого кефира Путина связан с популярностью президента, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пристальное внимание россиян к любимому кефиру президента Владимира Путина связано с популярностью главы государства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ажиотаже вокруг кефира, который пьет Путин.

«Это же не кефир вызывает ажиотаж. Это, наверное, консолидация всего общества, проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», — заявил Песков.

Ранее вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия». В одном из эпизодов президент предложил журналистам рязанский кефир и белорусский шоколад. После этого россияне начали скупать товары из холодильника президента.

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Пристальное внимание россиян к любимому кефиру президента Владимира Путина связано с популярностью главы государства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об ажиотаже вокруг кефира, который пьет Путин. «Это же не кефир вызывает ажиотаж. Это, наверное, консолидация всего общества, проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», — заявил Песков. Ранее вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия». В одном из эпизодов президент предложил журналистам рязанский кефир и белорусский шоколад. После этого россияне начали скупать товары из холодильника президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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