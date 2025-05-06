Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета

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Участники акции требуют университет прекратить сотрудничество с компанией Boeing
Участники акции требуют университет прекратить сотрудничество с компанией Boeing Фото:

В Вашингтонском университете группа пропалестинских активистов заняла одно из зданий кампуса. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Телеканал сообщил, что участники акции требуют от руководства университета прекратить сотрудничество с компанией Boeing, которая, по их мнению, поставляет вооружения Израилю и тем самым способствует эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Захват здания в Вашингтонском университете стал очередным эпизодом в серии протестов в США.

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В Вашингтонском университете группа пропалестинских активистов заняла одно из зданий кампуса. Об этом сообщает телеканал ABC News. Телеканал сообщил, что участники акции требуют от руководства университета прекратить сотрудничество с компанией Boeing, которая, по их мнению, поставляет вооружения Израилю и тем самым способствует эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Захват здания в Вашингтонском университете стал очередным эпизодом в серии протестов в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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