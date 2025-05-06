Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета

Участники акции требуют университет прекратить сотрудничество с компанией Boeing
В Вашингтонском университете группа пропалестинских активистов заняла одно из зданий кампуса. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Телеканал сообщил, что участники акции требуют от руководства университета прекратить сотрудничество с компанией Boeing, которая, по их мнению, поставляет вооружения Израилю и тем самым способствует эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Захват здания в Вашингтонском университете стал очередным эпизодом в серии протестов в США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.